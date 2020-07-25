دوارتي: مانويل جوزيه أفضل برتغالي درب في مصر وتفوق على فيريرا وفينجادا

قال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن مانويل جوزيه، مدرب الأهلي سابقا، أفضل مدرب برتغالي في تاريخ الكرة المصرية.
وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لقد عملت مع مانويل جوزيه وهو مدرب رائع وكبيرومثالا يحتذى به في مجال تدريب كرة القدم".
وتابع: "مانويل جوزيه تفوق على جميع المدربين البرتغاليين الذين عملوا في الدوري المصري كما أنهم تفوقوا على فيريرا وفنجادا".
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