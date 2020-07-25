البرتغالي دوراتي: المصريون في البرتغال لم يحققوا نجاحات رغم مهاراتهم

كشف البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، عن موقفه من تدريب ناديي الأهلي والزمالك، وتأثير اللاعبين المصريين في الدور البرتغالي.

وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي والزمالك ناديين كبيرين وسأرحب بتدريب أي منهم إذا تلقيت

عرضا من أحدهم ولكن، أفضل قيادة منتخب مصر عن الأهلي والزمالك".

وعن تجربة احتراف اللاعبين المصريين في البرتغال، علق: "المصريون في البرتغال لم يحققوا النجاح رغم امتلاكهم مهارات كبيرة".