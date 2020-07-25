سعيد مراد: الزمالك فاوضني مرتين ورحيل حسام حسن أفسد الصفقة

قال سعيد مراد، نجم النادي المصري سابقا، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات معه مرتين.
وأكد سعيد مراد في تصريحات لبرنامجنمبر وان على قناة النهار: "الزمالك فاوضني عندما كنت لاعبا في كفر الشيخ قبل رحيلي للمصري والمرة الثانية عندما كان حسام حسن مدربا للزمالك".
وتابع: "حسام حسن عندما رحل عن الزمالك، تراجع النادي الأبيض عن التعاقد معي بسبب رحيل حسام حسن".
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