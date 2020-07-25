كريم العراقي يكشف عن سر فشل إنتقاله إلى الأهلي

كشف كريم العراقي، نجم النادي المصري والمنتخب الأولمبي، حقيقة دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات للحصول على خدماته.
وأكد كريم العراقي في تصريحاتعبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "جميع الأنباء التي ترددت حول عرضي الأهلي والزمالك لا أساس لها من الصحة ولم يرسل أي نادي عرض رسمي".
وتابع: "لم أرفض الأهلي ولا أي نادي خاصة أن تفكيري ووجهتي المفضلة هي الاحتراف، والحديث حول رفضي الأهلي بسبب العلاقة بين الناديين أمر غير صحيح".
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