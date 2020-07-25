مدرب الزمالك السابق: محمد صلاح تعب للوصول إلى العالمية

كشف عصام مرعي، مدرب الزمالك السابق، عن أسباب تألق محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عن باقي المحترفين المصريين في أوروبا. المحترفين المصريين في أوروبا. وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمد صلاح تعب كثيرا وعانى أكثر كما عانت أسرته معه". قناة النهار: "محمد صلاح تعب كثيرا وعانى أكثر كما عانت أسرته معه". وعن مشوار تريزيجيه: "هو لاعب كبير ومتألق سيحقق نجاحات كبيرة ولكن يجب أن يبذل مزيد من الجهد".

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