قال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن الكرة المصرية هي الأفضل داخل قارة إفريقيا.
قناة النهار: "مصر تتقدم في مجال كرة القدم وهي تلعب بشكل جيد والدوري بها دوري جيد".
وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على
وعن مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك، علق دوراتي: "لم اتلقى أي مفاوضات من مسئولي ناديي الأهلي والزمالك ولكن كان هناك أحاديث من بعض الوكلاء".
وأوضح: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي من أجل العمل معي حال تعاقدي مع الأهلي والزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب بوركينا فاسو: الأهلي والزمالك لم يطالبا خدماتي رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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