مدرب منتخب بوركينا فاسو: الأهلي والزمالك لم يطالبا خدماتي رسميًا

قال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن الكرة المصرية هي الأفضل داخل قارة إفريقيا.



وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على

قناة النهار: "مصر تتقدم في مجال كرة القدم وهي تلعب بشكل جيد والدوري بها دوري جيد".

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وعن مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك، علق دوراتي: "لم اتلقى أي مفاوضات من مسئولي ناديي الأهلي والزمالك ولكن كان هناك أحاديث من بعض الوكلاء".

وأوضح: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي من أجل العمل معي حال تعاقدي مع الأهلي والزمالك".