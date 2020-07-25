وكيل وليد سليمان: اللاعب سيجدد موسم آخر للأهلي ولا يفكر في الاعتزال

قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إن وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يفكر في الاعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع الأهلي. وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال". على قناة النهار: "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال". وأوضح: "وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف المومسين المقبلين". Advertisements وأتم: "سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء ولن يلعب خارج الأهلي" وكان الأهلي قد أعلن في شهر مارس المقبل الماضي عن تجديد عقد وليد سليمان ، وجاء البيان كالتالي: " أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين".

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