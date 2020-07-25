كريم العراقي: المصري سيجري مسحة كورونا اليوم للتأكد من سلامتنا بعد مباراة الطلائع

قال كريم العراقي، نجم النادي المصري والمنتخب الأولمبي، إن الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة طارق العشري يجهز جميع اللاعبين، من أجل الاستعداد للفترة المقبلة. الاستعداد للفترة المقبلة. وأكد كريم العراقى في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نستعد بشكل جيد في الفترة الجارية والجميع في المعسكر". "نستعد بشكل جيد في الفترة الجارية والجميع في المعسكر". وتابع: "سنخضع لمسحة طبية غدا من أجل الاطمئنان على سلامتنا بعد مخالطة عمرو جمال في المباراة الودية التي جمعت الفريقين".

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