بالزي البدوي.. الهلال يعلن تجديد عقد الأسد “بافيتيمبي جوميز”

نشر الهلال السعودي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر يظهر فيه المهاجم الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” بالزي البدوي، وصحب الفيديو بعبارة مقتضبة تعبر عن تجديد عقد اللاعب لموسمين قادمين قائلاً (خلّووووها سنتين).
وسيبقى جوميز مع الهلال السعودي بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2022، وسط تمسك النجم الفرنسي بالبقاء مع الهلال الذي وجد فيه راحته.
وتألق جوميز خلال الفترة الماضية وقاد الزعيم للحصول على دوري أبطال آسيا وتوج بلقب هداف البطولة، كما شارك عبد الرزاق حمدالله صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.
وشهدت مفاوضات الطرفين توافقًا كبيرًا لتمديد المدة التعاقدية، حيث كانت مدته السابقة ثلاثة أعوام مع وجود بند يتيح للنادي فسخ العقد بعد نهاية الموسم الثاني 2020/2019 بشرط دفع مبلغ بسيط تم الاتفاق عليه حال إبلاغ جوميز بذلك قبل نهاية الموسم الحالي.
وانضم الفرنسي صاحب الـ34 عامًا إلى الهلال السعودي في أغسطس 2018، قادماً من جالطة سراي التركي بعقدٍ لمدة عامين، حيث ينتهي عقده مع “الزعيم” في يونيو 2020 المقبل.
وكان مهاجم سوانسي سيتي وليون الأسبق قد خاض 21 مباراة مع الهلال في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، وأحرز خلالهم 14 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين لعب مباراتين ولم يحرز أي هدف بعد.
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