فاروق جعفر: الحكام الأفارقة جاملوا الأهلي والزمالك..والدليل تصفيات مونديال 90!

فجر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق “فاروق جعفر“، مفاجآت من العيار الثقيل، بشأن وجود مجاملات تحكيمية للأندية المصرية “الأهلي والزمالك” في بطولات أفريقيا، مشيرًا إلى أن بعض الحكام الأفارقة كانوا يتعمدون مجاملة المنتخب المصري خاصةً في تصفيات كأس العالم 1990.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي “كنا نحاول ارضاء الحكام الأفارقة قبل إدارتهم لمباريات الزمالك، وكنا نعرض عليهم (مصروف جيب) أكبر، وكنا نخصص لهم التنقل في سيارات حديثة للغاية”.

وتابع “الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها خلال حقبة الثمانينات من الحكام الأفارقة في مصر واستفادت من الأخطاء التحكيمية في بعض المباريات الأفريقية داخل مصر”.

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وأضاف “وكنا نحاول استمالتهم في مقار اقامتهم قبل مبارياتنا المهمة، بعض الحكام استجابوا لنا وبعضهم لم يستجب، حاولنا عرض ماديات عليهم من أجل ان نحصل علي هدفنا من المباريات، الكثير من الحكام كانوا يجاملوننا”.

وواصل جعفر مفاجآته “بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس، قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية”.

وختم فاروق جعفر اعترافه الخطير “أكبر دليل على كلامي، ما حدث في تصفيات كأس العالم 1990، حيث تمت مجاملة منتخب مصر، أحيانًا كانت الكرة تدخل مرمى مصر والحكام لا يحتسبوها خلال تلك التصفيات مع الراحل محمود الجوهري“.