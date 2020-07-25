رياضة | بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة برشلونة الإسبانية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن تحرك جديد من جانب مسؤولي برشلونة، للتعاقد مع صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، يبحث في الميركاتو المقبل، عن ضم ظهير أيسر جديد.

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وأوضحت الصحيفة أن يوري بيرشيش لاعب أتلتيك بيلباو، أثار إعجاب مسؤولي برشلونة، لكن سعره غير مناسب للنادي الكتالوني في الفترة الحالية، بعد الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وتابعت الصحيفة أن الشرط الجزائي في عقد بيرشيش، يبلغ 100 مليون يورو، وبيلباو واحد من الأندية التي لا تتفاوض حول بيع نجومها.

الجدير بالذكر أن بيرشيش شارك هذا الموسم في 39 مباراة مع أتلتيك بيلباو في مختلف البطولات، وأحرز 6 أهداف وقدم إلى زملائه، 3 تمريرات حاسمة.