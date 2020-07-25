رياضة | مانشستر سيتي يقترب من ضم توريس

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من ضم توريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبًا من التاقد مع فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت إذاعة الكادينا سير الإسبانية بأنه هناك اتفاق تام بين مانشستر سيتي وفيران توريس وأن المفاوضات مع فالنسيا متقدمة من أجل انضمامه إلى المان سيتي الذي يعمل على إنهاء الصفقة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن توريس يعتبر من العناصر الهامة في فالنسيا، حيث شارك مع الفريق الإسباني في 97 مباراة سجل منها تسعة أهداف.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن مانشستر سيتي يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد بالإضافة إلى تعويض إخفاق خسارة لقبي الدوري الانجليزي وكأس الاتحاد في الموسم المنصرم.