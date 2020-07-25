رياضة | كارتيرون يرفض حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، رغبته في التعاقد مع مهاجم فريق سموحة حسام حسن، موضحاً أنه لا يمتلك المواصفات الذي يرغب فيها.

وتتمثل المواصفات الذي يرغب بها الفرنسي في الفلسطيني محمود وادي، مهاجم فريق وادي دجلة، ويرغب كارتيرون في تدعيم صفوف هجوم الفريق.

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ويريد الفرنسي بارتيس كارتيرون إيجاد بديل ل مصطفى محمد هداف الفريق، وذلك في ظل اقتراب رحيل كاسونجو كابونجو، في نهاية الموسم، نظراً لعدم اقتناع الجهاز الفني بمهارات عمر السعيد الهجومية.

وقد طالب سموحة الحصول على 2 مليون دولار، وذلك للموافقة على رحيل حسام حسن لأي نادي آخر.

ويلتقي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.