رياضة | عاجل.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة والد المعلق أيمن الكاشف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المعلق الرياضي أيمن الكاشف، عن وفاة والده، وذلك عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب "الكاشف" : "البقاءلله... مات ابي ..انا لله وانا اليه راجعون".

الجدير بالذكر، أن الكاشف قام بالتعليق على مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت بينهما مساء أمس، والتي أنتهت برباعية نظيفة للمارد الأحمر، في إطار مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري.