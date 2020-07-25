رياضة | شوبير يرد بقوة على تصريحات فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يرد بقوة على تصريحات فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق بشأن مجاملة الحكام في قارة إفريقيا للأندية في البطولات الإفريقية.

وقال فاروق جعفر منذ قليل في تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة: " زمان كان الحكام الأفارقة يجلسون مع قائد الفريق والإدارة معنا وفي أندية أخرى، للاتفاق إن كنت ترغب في ركلة جزاء أو طرد لاعب من المنافس، وكنت أحضر هذه الجلسات."

واضاف: "صعدنا لكأس العالم 90 بالمجاملة ولولا التحكيم لما تأهلنا، وكان يتم تسجيل أهداف في مرمي مصر والحكام لا يحتسبونها عمداً".

Advertisements

ونفى شوبير ما قاله فاروق جعفر من تصريحات منذ قليل مؤكدا أنه لم يجلس من قبل مع أي حكم في قارة إفريقيا قبل المباراة سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر.

وقال أحمد شوبير في تغريدها نشرها عبر حسابه الخاص ."على موقع "تويتر" تعليقا على تصريحات فاروق جعفر: "على مدي ست سنوات كاملة كابتن للنادي الأهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محليا ولا إفريقيا ولا دوليا".

وسخر رواد السوشيال ميديا من تصريحات فاروق جعفر التي أطلقها منذ قليل مشيرا إلى مجاملة الأندية المصرية وبالتحديد نادي الزمالك في معظم البطولات الإفريقية في جيل الثمانينات.