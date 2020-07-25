رياضة | تعرف على حقيقة انتقال ميسي إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة انتقال ميسي إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية إيطالية، حقيقة المفاوضات بين ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، ونادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن خورخي ميسي، والد نجم برشلونة، قرر التوجة لمدينة ميلان، لشرء بيت جديد، مما فتح باب التكهنات نحو مفاوضات إنتر ميلان مع ميسي، لا سيما بعد توتر علاقة الأخير بإدارة برشلونة.

Advertisements

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" في تقريرها اليوم، فإن والد ميسي توجه بالفعل لإقليم لومباردي لشراء منزل جديد في ميلانو.

وأضافت الشبكة، أن القرار جاء بسبب وجود بعض الإعفاءات والتسهيلات الضريبية في إيطاليا، وأن الأمر ليس له أي علاقة بمستقبل ميسي مع برشلونة.

وكان ميسي قد هاجم إدارة برشلونة بضراوه عقب خسارة الليجا لمصلحة ريال مدريد، مما ربط بينه وبين الرحيل عن الفريق، في ظل تبقي موسم واحد على نهاية عقده.