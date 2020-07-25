رياضة | فاروق جعفر: لولا المجاملات التحكيمية لما تأهلنا لكأس العالم 90

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر: لولا المجاملات التحكيمية لما تأهلنا لكأس العالم 90 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجر فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن مجاملة بعض الحكام للأندية المصرية في الثمانينات.
وقال جعفر عبر تصريحاته علي قناة الزمالك مع الإعلامي أحمد جمال الذي يقدم برنامج زملكاوي:" كانت الأندية المصرية في الثمانينات تتجامل من قبل الحكام الأفارقة".
وأضاف :"كنا نجتمع بالحكام قبل المباريات؛ ويسألوننا هل نريد أن يتم إحتساب لنا ركلة جزاء أو طرد لاعب محدد من الفريق المنافس".
واختتم تصريحاته قائلا :"صعدنا لكأس العالم 90 بالمجاملة ولولا التحكيم لما تأهلنا، وكان يتم تسجيل أهداف في مرمي مصر والحكام لا يحتسبونها عمداً".