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رياضة | فاروق جعفر: لولا المجاملات التحكيمية لما تأهلنا لكأس العالم 90

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كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر: لولا المجاملات التحكيمية لما تأهلنا لكأس العالم 90 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر  فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن مجاملة بعض الحكام للأندية المصرية في الثمانينات.

وقال جعفر عبر تصريحاته علي قناة الزمالك مع الإعلامي أحمد جمال الذي يقدم برنامج زملكاوي:" كانت الأندية المصرية في الثمانينات تتجامل من قبل الحكام الأفارقة".

وأضاف :"كنا نجتمع بالحكام قبل المباريات؛ ويسألوننا هل نريد أن يتم إحتساب لنا ركلة جزاء أو طرد لاعب محدد من الفريق المنافس".

واختتم تصريحاته قائلا :"صعدنا لكأس العالم 90 بالمجاملة ولولا التحكيم لما تأهلنا، وكان يتم تسجيل أهداف في مرمي مصر والحكام لا يحتسبونها عمداً".

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