رياضة | كارتيرون يستقر على حارس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على حارس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاعتماد على محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

وتمسك كارتيرون بعدم التغيير في مراكز حراسة المرمى والاعتماد على أبو جبل، وهذا ما ظهر خلال وديتى سموحة وبيراميدز.

وقدم محمد أبو جبل مستويات فنية مميزة خلال الفترة الماضية، مع الزمالك وساهم فى حصد القلعة البيضاء لقبى السوبر الإفريقى والسوبر المحلى على حساب الترجى والأهلى.

وشارك أبو جبل بشكل أساسى فى المباريات الودية، بعد أن شارك فى الشوط الأول من مواجهة سموحة، كما خاض مباراة بيراميدز كاملة، والتي تلقى فيها الفارس الأبيض الهزيمة لهدف مقابل لا شيء.