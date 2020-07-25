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رياضة | مواجهة محتملة بين ميسي ونيمار

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كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواجهة محتملة بين ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن احتمالية تقابل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي دا سيلفا، في شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الاتحاد الأرجنتيني يبحث عن تنظيم مباراة ودية بين الأرجنتين والبرازيل خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن المباراة ستشهد تواجد ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق ، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للاتحاد الأرجنتيني، والذي تأثر الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس .

وأشارت الصحيفة، أن المباراة ستشهد مواجهة جديدة بين ميسي ونيمار، وقد يحدد لها يوم 3 أو 8 سبتمبر المقبل.

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