شكرا لقرائتكم رزاق سيسيه يصل إلى القاهرة للإنتظام في تدريبات الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى إلى القاهرة، حيث استقبله وكيلى أعماله نبيل أبو زيد وعبد الحميد عادل، للانتظام فى استعدادات فريقه لاستئناف الدورى المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الجارى، وأدت لتجميد النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.

ومن المقرر أن يجرى سيسيه عددا من المسحات الطبية للاطمئنان على صحته من كورونا قبل الانخراط فى التدريبات بشكل منتظم مع زملائه فى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على جميع اللاعبين تجنبا من العدوى.