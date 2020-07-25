اخبار الرياضه

رزاق سيسيه يصل إلى القاهرة للإنتظام في تدريبات الاتحاد السكندري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم رزاق سيسيه يصل إلى القاهرة للإنتظام في تدريبات الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى إلى القاهرة، حيث استقبله وكيلى أعماله نبيل أبو زيد وعبد الحميد عادل، للانتظام فى استعدادات فريقه لاستئناف الدورى المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الجارى، وأدت لتجميد النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.

 

ومن المقرر أن يجرى سيسيه عددا من المسحات الطبية للاطمئنان على صحته من كورونا قبل الانخراط فى التدريبات بشكل منتظم مع زملائه فى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على جميع اللاعبين تجنبا من العدوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رزاق سيسيه يصل إلى القاهرة للإنتظام في تدريبات الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا