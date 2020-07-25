شكرا لقرائتكم لاعبو المصري والجهاز الفني يخضعون لمسحة كورونا السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو النادي المصري والجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري للمسحة الطبية السادسة، اليوم السبت، بمعسكر الفريق المقام حالياً في برج العرب استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد سلطان قد أخطرت الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور شادي السعدني بإجراء مسحة طبية سادسة للاعبين وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات وممثل المركز الإعلامي المرافق للفريق وذلك صباح اليوم.

كان عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري قد تواصل مع الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لسرعة إجراء تلك المسحة بهدف بث الطمأنينة في نفوس الجميع داخل معسكر المصري خاصًة بعد الإعلان عن إصابة أحد مسئولي المهمات بالفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل أيام.

فى سياق آخر، قرر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، استدعاء عمرو البغدادى حارس مرمى فريق الشباب بالنادى للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

Advertisements

يأتى هذا القرار بعد إصابة الحارس محمد شحاتة فى مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التى جرت أمس على استاد برج العرب والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وهى الإصابة التى تم تشخيصها مبدئيًا من الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور شادى السعدنى على أنها تمزق فى الرباط الداخلى للركبة مع الاشتباه فى قطع بالغضروف الهلالى الداخلى للركبة.

جدير بالذكر أن الحارس عمرو البغدادى البالغ من العمر عشرين عامًا كان قد سبق له الانضمام لمنتخب مصر للناشئين خلال السنوات الماضية، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة على مدار الفترة الماضية، حيث شارك فى العديد من المباريات الودية للفريق.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو المصرى البورسعيدى الزمن من أجل إجراء مسحة طبية خامسة للوقاية من وباء كورونا المستجد للاطمئنان على اللاعبين بعد ثبوت حالة إيجابية بالأمس فى معسكر الفريق من أحد مسئولى المهمات وهو ما أصاب اللاعبين بالذعر والقلق خاصة أن الشخص كان مخالطا لهم بشكل مستمر.