شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المعلق الرياضى أيمن الكاشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت صباح اليوم السبت والد المعلق الرياضي أيمن الكاشف حيث كتب الكاشف علي صفحته منذ قليل قائلًا: البقاء لله مات ابي وانا لله وانا إليه راجعون.





في سياق مغاير كشف المعلق الرياضي أيمن الكاشف، أنه دخل مجال التعليق الرياضي بالصدفة، حيث كان في بداياته لاعب كرة قدم في نادي المنيا، ثم انتقل للنادي الأهلي وتلقى العديد من التدريبات في المجال لكنه توقف عن ممارسة الرياضة بشكلٍ عام، واتجه لإتمام تعليمه بشكلٍ جيد، ثم التحق بالتلفزيون المصري.

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وأضاف "الكاشفأن بدايته في التلفزيون المصري كانت مختلفة، حيث بدأ بمجال الرقابة، ثم إعداد البرامج، موضحًا أن عمله كمعلق رياضي كان بالصدفة عن طريق صديق له.

وأردف، أن صديقه كان يجهز وقتها لبرنامج رياضي ويحتاج لمعلق ذو خلفية رياضية للتعليق على المباريات التي يذيعها في الحلقات، فعرض عليه أن يُجرب، خاصة أنهم لا يصورون مباشر، فتردد في البداية لأنه كمشاهد كان له ملاحظات على المعلقين، ولكنه وافق على التجربة.

ولفت أيمن الكاشف إلى أنه أثناء معاينته لمونتاج التجربة الأولى ركز على الصوت وهل كان مناسبًا للعبة أم لا فوجده مقبولًا، فقبل التحدي وبدأت مسيرته في التعليق الكروي.