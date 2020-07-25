شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يظهر مع فرجانى ساسى فى معسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر حمزة المثلوثى لاعب الصفاقسى التونسى والصفقة المحتملة للانتقال لصفوف نادى الزمالك، مع الدولى التونسى فرجانى ساسى نجم وسط الفريق الأبيض، فى معسكر الإعداد المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار خطة الإستعداد لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز.

حيث نشر فرجانى ساسى عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته مع المثلوثى، ويبدوا إنهم فى فندق إقامة الفريق الأبيض ببرج العرب، معلقًا عليها بالفرنسية: "كل سنة وأنت طيب يا فراتيلو".

وكان المثلوثى وجه رسالة لكل من جماهير نادى البنزرتى والصفاقسى التى تعتبر رسالة الوداع قبل بدء رحلة جديدة مع المارد الأبيض.

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وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن المثلوثى الموجود حاليا فى القاهرة تمهيدًا لتوقيع عقده مع نادى الزمالك، نشر رسالة عبر حسابة الرسمى على موقع "انستجرام" قام خلالها، "أشكر جماهير النادي الصفاقسي على مؤازرته، وعبر عن امتنانه للنادى الذى قدم له الكثير وفخره بارتداء قميصه والدفاع عنه دون حسابات، كما شكر المثلوثي كل العاملين بالفريق من مسؤولين وجهاز فنى وطبي ولاعبين".

وأشار الموقع إلى أن اللاعب التونسى وجه الشكر لناديه الأصلى البنزرتى وعبر عن حبه الأبدي له متمنيا له العودة الى مكانته المعتادة وهي التالق وطنيا وافريقيا.

وكانت صحيفة "الشروق" التونسية، قد قالت إن المثلوثى الذى وقع عقداً رسمياً مع نادى الزمالك سوف يتقاضى 5 مليارات سنتيم مغربى، ما يوازى 5 ملايين دولار 80 مليون جنيه مصرى، نظير انتقال اللاعب لمدة 3 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن الظهير الأيمن الدولى حمزة المثلوثى وقع عقداً مع الزمالك المصرى يمتد لـ 3 سنوات حتى شهر يونيو من سنة 2023، بعد مفاوضات بين الطرفين دامت أشهر عديدة.