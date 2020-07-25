شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى مطلوب فى تركيا واليونان وروسيا.. والأهلى ينافس بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نادر شوقى مدير أعمال رمضان صبحى لاعب الأهلى، أن الأخير لن يلعب فى مصر إلا للقلعة الحمراء، موضحا أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلى أنه اذا لم يصل اللاعب عرضا مميزا فى أوربا سيستمر مع الأهلى خاصة وأن الأحمر يرغب فى الابقاء على اللاعب كما أن هيدرسفيلد عنه الرغبة فى البيع.

وقال شوقى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت وان، أن رمضان صبحى تلقى عروضا من أندية فى تركيا وروسيا واليونان والبرتغال، مشددا على أن هيدرسفيلد سيبيع رمضان صبحى بشكل نهائى هذا الموسم خاصة وأن عقد رمضان ينتهى معه بعد عامين واذا لم يبعه سيخسر كثيرا فى تسويقه بعد ذلك.

فى السياق ذاته، أكد نادر شوقى، إنه تلقى تأكيدات من النادى الأهلى وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعودة أكرم توفيق للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، لافتا إلى أنه ضد فكرة منع لاعبى الأهلى المعارين من المشاركة مع الجونة فى الدورى.

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وقال شوقى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت وان، إن عرقته بحسام غالى مدير الكرة بالجونة قوية للغاية لأن الأخير "صاحب كلمة" ووعده بالوقوف بجانبه فى تجربته مع الجونة، قائلا:" حسام غالى رفض عرضا لتنظيم مباراة اعتزاله مقابل 19 مليون جنيه سيحصل عليها بسبب ارتباطه بكلمة مع شخص فى الامارات وعده غالى بتنظيم مباراة اعتزاله".

فيما رفض بيدرو برانى المدير الفنى لفريق الجونة، المقارنة بين مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى ورينيه فايلر المدير الفنى الحالى، وقال إن هناك أسماء كبيرة تولت الفريق الأحمر بعد جوزيه مثل مارتن يول ولكن لم يحققوا النتائج المطلوبة مثل جوزيه، لذا لا يمكن مقارنة مدرب بأخر لأن الظروف تكون مختلفة وربما ينجح مدرب مع فريق ولا ينجح مع فريق أخر.

وقال بيدرو إن جوزيه كان يستحق تدريب منتخب البرتغال قبل الاعتزال، لافتا إلى أنه يرحب بتدريب الزمالك لأنه يعشق العمل مع الأندية الكبرى كما أنه مدرب محترف ويسعى لتحقيق البطولات.

وأكد بيدرو برانى ، أن فريقه سيخوض 3 وديات فقط قبل استئناف الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه سيتوجه للقاهرة لخوض الوديات هناك ويبدأها بمواجهة اف سى مصر، موضحا أنه يواجه مشكلة فى الوديات بسبب بعد الجونة عن القاهرة وعدم وجود طيران لذا من الصعب أن يستقدم فريق لمواجهته بالجونة أو العكس.