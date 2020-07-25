شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يرد على فاروق جعفر فى واقعة اتهام مجاملة التحكيم لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الاعلامي احمد شوبير وحارس مرمي الاهلي ومنتخب مصر السابق علي ما قاله فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق بان التحكيم كان يجامل منتخب مصر في الكثير من المباريات السابقة ومنها مباريات التاهل لمونديال كأس العالم ٩٠ بايطاليا.

وكتب احمد شوبير علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :‏على مدى ست سنوات كاملة كابتن للنادي الأهلي وأيضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محليا ولا افريقيا ولا دوليا.



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فجر فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

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واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.

فاروق جعفر نجم نادى الزمالك الأسبق، والمدير الفني الأسبق للزمالك والعديد من الفرق والمنتخبات الوطنية، صاحب لقب ملك النص بعدما كان يسيطر علي منطقة وسط الملعب في الزمالك لسنوات طويلة، هو من مواليد يوم 29 أكتوبر 1952 من أصول نوبية بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا من الأبناء والبنات