شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: حلمت أن أكون «رُبع» فاروق جعفر.. ومرتضى يحتوي كل ‏زملكاوي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه كان يحلم أن ‏يكون «رُبع» فاروق جعفر، حينما كان يشاهده في الملعب.‏

وأضاف الكاس، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: «كنت أحلم أن أكون 25% فقط من قيمة ‏وقامة ومهارة فاروق جعفر، الذي أعشقه كثيراً».‏

وروى الكاس ذكريات انضمامه للزمالك قائلاً: «المستشار مرتضى ‏منصور رجل محب للزمالك ويحتوي كل شخص ينتمي للنادي».

وأنهى تصريحاته معرباً عن دعمه للزمالك، مطالباً جماهير النادي ‏بمواصلة دعم النادي ومجلس إدارته، مشيراً إلى أن الانتماء للكيان لا ‏يقدر بثمن.‏