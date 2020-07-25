شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: حلمت أن أكون «رُبع» فاروق جعفر.. ومرتضى يحتوي كل زملكاوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه كان يحلم أن يكون «رُبع» فاروق جعفر، حينما كان يشاهده في الملعب.
وأضاف الكاس، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «كنت أحلم أن أكون 25% فقط من قيمة وقامة ومهارة فاروق جعفر، الذي أعشقه كثيراً».
وروى الكاس ذكريات انضمامه للزمالك قائلاً: «المستشار مرتضى منصور رجل محب للزمالك ويحتوي كل شخص ينتمي للنادي».
وأنهى تصريحاته معرباً عن دعمه للزمالك، مطالباً جماهير النادي بمواصلة دعم النادي ومجلس إدارته، مشيراً إلى أن الانتماء للكيان لا يقدر بثمن.
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