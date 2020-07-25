شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد يرفض العمل بقطاع ناشئين الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالنادي ، أن بدر حامد نجم النادي السابق ، تقدم بإعتذار عن عدم تولي منصبة كمدير لقطاع الناشئين في التشكيل الجديد .

أضاف يحيي أن اعتذار حامد جاء لظروف خاصة به.

كما أشار يحيى إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القادمة للاستقرار علي المدير الجديد للقطاع.