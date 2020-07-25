شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: منتخب مصر تأهل إلى مونديال 90 بمساعدة الحكام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسئولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة.
وأضاف جعفر في تصريحات على شاشة قناة الزمالك:" منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة".
وواصل:"أتذكر في احدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى".
ورفض "روقا" ذكر إسم المنتخب الذي ظُلم في مواجهة الفراعنة خلال تصفيات مونديال 1990.
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