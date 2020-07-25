شكرا لقرائتكم كريم العراقي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف كريم العراقي، نجم النادي المصري والمنتخب الأولمبي، حقيقة دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات للحصول على خدماته.

وقال كريم العراقى في تصريحات تليفزيونية: "جميع الأنباء التي ترددت حول عرضي الأهلي والزمالك لا أساس لها من الصحة ولم يرسل أي نادي عرض رسمي".

وتابع: "لم أرفض الأهلى ولا أي نادي خاصة أن تفكيري ووجهتي المفضلة هي الاحتراف، والحديث حول رفضي الأهلي بسبب العلاقة بين الناديين أمر غير صحيح".

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