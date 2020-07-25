كريم العراقي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى والزمالك

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جدة - عمرو شويل
كشف كريم العراقي، نجم النادي المصري والمنتخب الأولمبي، حقيقة دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات للحصول على خدماته.
وقال كريم العراقى في تصريحات تليفزيونية: "جميع الأنباء التي ترددت حول عرضي الأهلي والزمالك لا أساس لها من الصحة ولم يرسل أي نادي عرض رسمي".
وتابع: "لم أرفض الأهلى ولا أي نادي خاصة أن تفكيري ووجهتي المفضلة هي الاحتراف، والحديث حول رفضي الأهلي بسبب العلاقة بين الناديين أمر غير صحيح".
وأضاف العراقي أن الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة طارق العشري يجهز جميع اللاعبين، من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.
واستكمل: "نستعد بشكل جيد في الفترة الجارية والجميع في المعسكر".
وأتم: "سنخضع لمسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان على سلامتنا بعد مخالطة عمرو جمال لاعب طلائع الجيش في المباراة الودية التي جمعت الفريقين".
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