شكرا لقرائتكم عصام مرعي : محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعي لاعب ومدرب الزمالك الأسبق أن محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في تاريخ مصر.

وقال عصام مرعي في تصريحات تليفزيونية إنه من الصعب أن يحقق أي لاعب ما حققه صلاح".

وأضاف مرعي :" محمد صلاح تعب كثيرا وعانى اكثر كما عانت أسرته معه".

وعن مشوار محمود حسن تريزيجيه المحترف في أستون فيلا قال مرعي: "هو لاعب كبير ومتألق سيحقق نجاحات كبيرة ولكن يجب أن يبذل مزيد من الجهد".

كما اختار مدرب الزمالك السابق التشكيل الأفضل لمنتخب مصر على مدار التاريخ،وجاء على النحو التالي:

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حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: إبراهيم يوسف، إبراهيم حسن، وائل جمعة، ربيع ياسين.

خط الوسط: حسن شحاتة، مجدي عبدالغني، محمد أبو تريكة، محمد صلاح، طاهر أبو زيد.

خط الهجوم: حسام حسن