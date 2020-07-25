شكرا لقرائتكم بيدرو بارني مدرب الجونة: تدريب الأهلي ليس حلما لي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بيدرو بارني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الجونة أن تدريب الأهلي ليس حلماً له بل لو جاء سيكون نتيجة عمله وأنه بالطبع سأكون سعيداً.

أضاف بيدرو بارني خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في قناة أون تايم سبورتس: "سأكون سعيداً لو عرض عليا تدريب الأهلي لأنني سبق وأن عملت فيه بالسابق".

أوضح بيدرو بارني أنه لم يتردد للحظة في قبول المهمة للعمل في الجهاز الفني بقيادة مانويل جوزيه مشدداً على أن القلعة الحمراء لأنه نادي كبير للغاية.

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تابع مدرب الجونة: "هناك فارق كبير بين العمل في الأهلي ومنتخب أنجولا مثلاً الذي لم يكن لدينا طموح الفوز بالبطولة".

وقال المدرب البرتغالي الشهير: " النجوم الكبار في الأهلي كانوا يقودون زملائهم بكفاءة، كما كان هناك بعض اللاعبين في الأهلي أصحاب شخصية قوية".

وأشار بيدرو بارني أنه سيخوض 3 وديات مع الجونة قبل استئناف الدوري المصري من جديد، مشدداً على أن عقده انته مع الإسماعيلي ولم يجدد لأنه وقتها بدأ فهم كيف تسير الأمور من حوله بشأن مستقبل الفريق.