شكرا لقرائتكم نادر شوقي يؤكد انفراد الخليج 365: رمضان صبحي تلقى عرضا خياليا.. والأرقام تلعب بدماغ اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين الشهير أن رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي تلقى عروضاً خيالية بالفعل في مصر ولا صحة لما يردده بعض المسئولين في تلك الأندية عن عدم وجود عرض مغري للاعب.

يأتي ذلك في الوقت الذي انفرد فيه "الخليج 365" بتفاصيل العرض الخيالي الذي تلقاه اللاعب من نادي بيراميدز بقيمة 200 مليون جنيه لمدة 5 سنوات بواقع 40 مليون في الموسم الواحد تحت عنوان "الخليج 365 ينفرد بتفاصيل عرض الـ200 مليون من بيراميدز لشراء رمضان صبحى".

أضاف نادر شوقي خلال حواره مع الإعلامي احمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: "أتلقى عروضاً يومية لرمضان صبحي من الدوري التركي واليوناني كما يمتلك هناك عروضا من روسيا وألمانيا أيضاً".

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أوضح نادر شوقي أن الأهلي متمسك بضم رمضان صبحي وأن ناديه الإنجليزي حالياً يسعى الى تحقيق أكبر عائد من بيع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال نادر شوقي أن رمضان صبحي لاعب كبير ولن يتأثر بتواجد طاهر محمد طاهر الذي انضم مؤخراً وأن اللاعب لن يلعب في مصر سوى للقلعة الحمراء خاصة وانه مازال صغير السن وأمامه الكثير ليقدمه في كرة القدم.

وواصل نادر شوقي حديثه عن العرض الخرافي الذي تلقاها رمضان صبحي وقال: "الأسعار التي نسمع عنها حاليا من العروض التي يتلقاها اللاعب أو بعض اللاعبين في الدوري المصري تلعب بدماغ هؤلاء اللاعبين خاصة وأنها أرقام تتجاوز أوروبا في بعض الأحيان فما هي الأشياء التي تغري اللاعب للاحتراف الخارجي.