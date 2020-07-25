شكرا لقرائتكم نادر شوقي: لست وكيلا للأهلي فقط وعرضت استعارة لاعبين من الزمالك ورفضوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين ومالك الشركة التي تدير نادي الجونة أن حسام غالي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول قبل مهمة العمل في الأشهر الستة الأولى بدون مقابل مالي نهائياً.

وقال نادر شوقي خلال حواره مع الإعلامي احمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: "طلب من حسام غالي العمل في الجونة وقلت له أنني بحاجة له في الفريق وكان يومها الفريق خاسراً من وادي دجلة بهدف نظيف الا انه وافق وقالي لي أنا معاك".

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أضاف نادر شوقي أنه لا ينتمي للعمل في النادي الأهلي مطلقاً وأنه في الموسم الماضي طلب لاعبين من الزمالك الا أن إدارة النادي رفضت الأمر بخلاف أنه سبق وان عمل مع عمرو زكي وعمر جابر ومحمد إبراهيم لفترة وغيرهم من اللاعبين.

أوضح نادر شوقي أن أكرم توفيق لاعب الأهلي والمعار للجونة حالياً من مصلحته البقاء في الفريق وعدم العودة مجدداً للأهلي خلال الموسم المقبل بسبب فرص اللاعب في المشاركة بأولمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث نادر شوقي عن أنه يعي قيمة النادي الأهلي وشخصيته لذلك أراد اكتساب بعض الصفات التي يتمتع بها لاعبوه ونقل خبراتهم للفريق في بطولة الدوري.