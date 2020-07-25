شكرا لقرائتكم نادر شوقي: غالي رفض عرضا مقابل 18 مليون جنيه لتنظيم مباراة اعتزاله بسبب كلمة شرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقى المشرف على الكرة بنادى الجونة، إنه تلقى تأكيدات من النادى الأهلى وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعودة أكرم توفيق للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، لافتا إلى أنه ضد فكرة منع لاعبى الأهلى المعارين من المشاركة مع الجونة فى الدورى.

أضاف نادر شوقي خلال حواره مع الإعلامي احمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس، إن علاقته بحسام غالى مدير الكرة بالجونة قوية للغاية لأن الأخير "صاحب كلمة" ووعده بالوقوف بجانبه فى تجربته مع الجونة، قائلا:" حسام غالى رفض عرضا لتنظيم مباراة اعتزاله مقابل 18 مليون جنيه سيحصل عليها بسبب ارتباطه بكلمة مع شخص فى الامارات وعده غالى بتنظيم مباراة اعتزاله".

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فيما رفض بيدرو برانى المدير الفنى لفريق الجونة، المقارنة بين مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى ورينيه فايلر المدير الفنى الحالى، وقال إن هناك أسماء كبيرة تولت الفريق الأحمر بعد جوزيه مثل مارتن يول ولكن لم يحققوا النتائج المطلوبة مثل جوزيه، لذا لا يمكن مقارنة مدرب بأخر لأن الظروف تكون مختلفة وربما ينجح مدرب مع فريق ولا ينجح مع فريق أخر.

وقال بيدرو إن جوزيه كان يستحق تدريب منتخب البرتغال قبل الاعتزال، لافتا إلى أنه يرحب بتدريب الزمالك لأنه يعشق العمل مع الأندية الكبرى كما أنه مدرب محترف ويسعى لتحقيق البطولات.

وأكد بيدرو برانى ، أن فريقه سيخوض 3 وديات فقط قبل استئناف الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه سيتوجه للقاهرة لخوض الوديات هناك ويبدأها بمواجهة اف سى مصر، موضحا أنه يواجه مشكلة فى الوديات بسبب بعد الجونة عن القاهرة وعدم وجود طيران لذا من الصعب أن يستقدم فريق لمواجهته بالجونة أو العكس.