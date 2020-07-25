شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: منتخب مصر تمت مجاملته في تصفيات مونديال 1990 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال جعفر في تصريحات تليفزيوينة، لبرنامج زملكاوي، اليوم السبت، أن الفرق المصرية (الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمحلة والمقاولون) كانت تحاول استمالة الحكام الأجانب خلال المباريات الأفريقية، ونجحت في ذلك في عدد كبير من المباريات.

وزاد ملك النص في اعترافاته: "في بعض مباريات المنتخب الوطني الكرة كانت تدخل مرمانا ولا تحتسب لأن كانت هناك توجهات تحكيمية لصالح مصر، هناك أخطاء بالطبع تقديرية للحكم لكن ليست لدرجة أن تتجاوز الكرة خط المرمى ولا تحتسب".

وأكد نجم الزمالك السابق بأن منتخب مصر الأول تم مجاملته تحكيميا في تصفيات كاس العالم 1990، رغم وجود جيل عظيم وقتها، لكن لولاء أخطاء الحكام المتعمدة لصالح مصر لما وصلنا للمونديال وقتها".