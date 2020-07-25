شكرا لقرائتكم سعيد مراد: الزمالك فاوضني مرتين ورحيل حسام حسن أفسد الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سعيد مراد، لاعب النادي المصري السابق أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات معه مرتين.
وقال سعيد مراد في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك فاوضني عندما كنت لاعبا في كفر الشيخ قبل رحيلي للمصري والمرة الثانية عندما كان حسام حسن مدربا للزمالك، إلا أنهم تراجعوا عن التعاقد بعد رحيل العميد عن تدريب الفريق.
وأضاف مراد أنه يعشق النادي البورسعيدي، وجماهيره لذلك فإنه دائما ما يعود للمصري رغم انتقاله لعدة أندية.
واستكمل: "كنت ألعب خارج المصري بشكل أساسي، ولكن عندما طلبني حسام حسن رجعت فورا ولكن تجاهلني بعدما وتم استبعادي من حساباته".
وتابع: "بعدما وقعت للحرس تواصل معي الكابتن إيهاب جلال ووعدني بضمي للمصري فور تعاقده معهم ولكن بعدها تجاهل اتصالاتي".
وأتم: "بعد تجاهل إيهاب جلال لاتصالاتي قمت بالتوقيع للدخلية".
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