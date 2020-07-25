شكرا لقرائتكم طاق يحيي: لدينا عروض احتراف للاعبين في قطاع ناشئين الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى، رئيس القطاعات لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، اعتمد التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي، والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين.

وقال جعفر، أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، طور قطاعات الناشئين، وهناك عروض احتراف لبعض اللاعبين في قطاع الناشئين.

وأضاف يحيي في تصريحات تلفزيونية انه تولي منصب رئيس القطاعات لكرة القدم، ومدحت عبد الهادي نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، أحمد سمير مدير فني للقطاع، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين إلا إنه اعتذر عن تولى المنصب بسبب ظروف خاصة .

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ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99، وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000، وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001، ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002، وسيد حنفي لفريق 2003، ومدحت مكي لفريق 2004، وشريف خليل لفريق 2005، وأحمد كمال لفريق 2006.

كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية بالزمالك، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فني وانضم أحمد غانم سلطان للقطاع فى وظيفة مخطط الأحمال كما تعيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم يوسف نجل الغزال الراحل إبراهيم يوسف طبيبا.