شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد ينشر قائمة طويلة من المرشحين المحتملين في انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً الأسماء المرشحة لخوض انتخابات الجبلاية المقبلة والتي ينتظر أن تقام خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكتب أحمد مجاهد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن قائمة طويلة ينتظر ان تخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وجاءت تفاصيل ما قاله مجاهد عبر فيس بوك كالتالي..



تعريف بتاريخ ابرز المرشحين المحتملين حتى تتضح الصورة النهائية للائحة النظام الاساسي وشروط الترشيح للانتخابات القريبة القادمة في الاتحاد و هم :

المهندس هاني ابو ريدة رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم ثم عضو مجلس ادارة الاتحاد ثم أمينًا لصندوق الاتحاد ثم نائبا للرئيس ثم رئيسا للاتحاد كما كان رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٠٦ و كأس العالم للشباب ٢٠٠٩ و كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي و عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم و عضو مجلس الفيفا و عضو مجلس كرة القدم IFAB

الاستاذ جمال علام رئيس نادي الأقصر السابق ثم امينا لصندوق منطقة قنا ثم رئيسا لمنطقة الأقصر ثم رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم

الكابتن أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي و منتخب مصر و عضو مجلس ادارة الاتحاد ثم نائبًا للرئيس

الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الاهلي و منتخب مصر و بيرامار البرتغالي و كان عضوا بمجلس ادارة الاتحاد لأكثر من دورة و هو رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المصرية FIFPRO و عضو لجنة بطولات الشباب بالاتحاد الافريقي

اللواء صفي الدين بسيوني عضو مجلس ادارة الاتحاد سابق و رئيس بعثة المنتخب في أنجولا ٢٠١٠

الدكتور كرم كردي رئيس نادي الأوليمبي السابق و عضو منطقة الاسكندرية لكرة القدم السابق و عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق و عضو لجنة الانضباط السابق و عضو لجنة الاستئناف الحالي في الكاف

الكابتن حسن فريد لاعب نادي الترسانة و الاهلي السابق و رئيس نادي الترسانة سابقا و امين صندوق منطقة الجيزة سابقا و نائب رئيس الاتحاد الاسبق

الحاج عامر حسين لاعب الكروم السابق و مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري لفترة طويلة و سكرتير عام منطقة الإسكندرية لكرة القدم ثم رئيسا للمنطقة و رئيسا للجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد لعدة مواسم و كان رئيسا لمجموعة الاسكندرية في كأس العالم للشباب ٢٠٠٩ و كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩

الكابتن عصام عبد الفتاح لاعب و حكم دولي سابق و عضو مجلس ادارة الاتحاد للدورتين الاخيرتين كان خلال هذه الفترة رئيسا للجنة الحكام و هو عضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي

الاستاذ مجدي المتناوي رئيس مركز شباب البدرشين السابق و عضو منطقة الجيزة لكرة القدم سابقا و عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقا

الاستاذ خالد لطيف كان عضوًا بمجلس ادارة نادي الزمالك ثم منطقة الجيزة لكرة القدم و هو عضو مجلس ادارة الاتحاد لدورتين متتاليتين و هو حفيد الكابتن محمد لطيف احد اباء الكرة المصرية

الحاج محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة السابق و عضو مجلس ادارة سابق للاتحاد لدورتين

الكابتن حمادة المصري لاعب الاسماعيلي و المقاولين و الأهلي السابق و عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقا و عضو اللجنة الاوليمبية السابق

الحاج محمد ابو الوفا عضو مجلس ادارة نادي سوهاج السابق و عضو الاتحاد السابق

الكابتن جمال الغندور الحكم الدولي السابق و رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لعدة مواسم و عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم

الكابتن رضا البلتاجي حكم دولي سابق و رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري و عضو مجلس النواب الحالي

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المحاسب عمرو السعيد لاعب و حكم كرة قدم سابق و عضو مجلس ادارة نادي الصيد المصري ثم نائبا للرئيس ثم استكمل الدورة رئيسا للنادي و كان سكرتيرا عاما لمنطقة الجيزة لكرة القدم ثم رئيسًا للمنطقة و رئيسًا للجنة شئون اللاعبين بالاتحاد

الدكتور أشرف نهاد محرم عضو مجلس ادارة نادي الصيد المصري و هو استاذ جراحة العظام بالقصر العيني و نجل الحكم الدولي السابق نهاد محرم و عمه الحكم الدولي السابق احمد محرم و جده عبد الحميد محرم و هو لاعب دولي و اوليمبي من الرعيل الأول و كان أحد أعضاء أول مجلس ادارة للاتحاد المصري و هو المجلس التاريخي برئاسة جعفر والي باشا

الدكتور محمد كشك لاعب و مدرب و استاذ كرة القدم و هو عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة و عمل مديرا فنيا للعديد من الأندية و هو احد اهم المحاضرين في مجال كرة القدم اضافة الى عضويته بالكثير من اللجان العلمية

الكابتن محمد شيحة لاعب نادي الشمس و الجمهورية بشبين السابق و هو أحد ابرز وكلاء اللاعبين لفترات طويلة و كان رئيسا لمجموعة الاسماعيلية في بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩

الكابتن سمير عثمان حكم دولي سابق و ابن الكابتن محمود عثمان الحكم الدولي الراحل

الكابتن محمد فاروق حكم دولي سابق

الحاج فتحي عوض الله رئيس نادي السنبلاوين السابق و رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم

الاستاذ محمد سيف رئيس نادي ديروط السابق و رئيس منطقة اسيوط لكرة القدم

الاستاذ خالد فتوح نائب رئيس نادي الاعلاميين

الاستاذ الخضر ابراهيم رئيس نادي دكرنس

الاستاذ نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام

الكابتن مصطفى ابو قمر حكم دولي سابق و نائب رئيس نادي بلدية المحلة السابق

الدكتور اسلام مسعد عضو مجلس ادارة نادي المنصورة تحت السن و استاذ مساعد بكلية التربية الرياضية

الاستاذ صلاح بدر رئيس نادي أهناسيا السابق و رئيس منطقة بني سويف

الاستاذ محمد خالد غرابة عضو مجلس ادارة نادي انبي و عضو لجنة البروتوكول في كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩

الاستاذ عاصم مرشد رئيس نادي كوم حمادة و عضو مجلس نواب

الاستاذ أحمد ابراهيم مجاهد رئيس نادي ميجاسبورت

الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس ادارة نادي الرجاء

الاستاذ محمد باهي لاعب سابق

الاستاذ محمد رفعت عضو مجلس ادارة نادي العبور

و هناك اسماء ستكون بمثابة مفاجأة

مع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح و لم أذكره

هذا بخلاف مقعد المرأة