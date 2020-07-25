شكرا لقرائتكم مرتضى: رموز الزمالك لن يصنعوا لي شيئا.. لكن النادي يحتاجهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رموز القلعة البيضاء من اللاعبين السابقين، بزيارة مقر النادي الأبيض يوم 7 أغسطس المقبل.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "رموز الزمالك لن يصنعوا لي شيئا ولكن الزمالك يحتاج إليهم، واليوم زارني الفلسطيني مصطفى نجم لدعم النادي وأتمنى أن يفعل ذلك كل أبناء جيله".

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وتابع: "هذه الدعوة عامة لكل الأجيال ولا يصح أن أدعو أصحاب البيت لزيارة بيتهم ومن يرفض الدعوة فجمهور الزمالك من يقيم ويفرز ويتخذ الموقف".

وأشار مرتضى، إلى أن هناك اتصالا جمعه بمحمود أبورجيلة مدرب الزمالك الأسبق، بعد أن عاتبه على ذكر أسماء الرموز وطلب منه دعم النادي في هذا الوقت المهم.