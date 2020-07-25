الدوخي: الاستقرار يرجح كفة الإمارات للتأهل إلى «المحترفين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع عمار الدوخي لاعب الشعب السابق، أن يشهد دوري الدرجة الأولى في نسخته الجديدة منافسة غير مسبوقة على الصعود؛ حيث يرى أن هناك ستة فرق مرشحة للوصول لدوري الخليج العربي؛ لكنه أكد أن الإمارات سيكون صاحب الحظ الأوفر للتأهل؛ بفضل الاستقرار.

قال الدوخي: «دوري الأولى هذا الموسم سيكون مختلفاً؛ حيث إن تحركات الأندية وتعاملها مع الميركاتو؛ يؤكد أن الدوري سيكون مثيراً»

وأضاف: الملاحظة الجديرة بالاهتمام، أن الأندية فضلت التجديد لعناصرها، وهذا يؤكد حرصها على الاستقرار، فأندية الإمارات والبطائح ودبا الفجيرة والذيد والعربي لم تجرِ تغييرات كبيرة، وإلى حد ما الحمرية ودبا الحصن، والملاحظة الأخرى تحرك الأندية مبكراً سواء في ملف التدريب أو اللاعبين.

وتابع: نظرة الأندية للدوري وللمنافسة بدأت تأخذ بعداً آخر، يمكن القول إنه أكثر طموحاً، لكن بالطبع تبقى الفوارق في الإمكانات المادية عاملاً مؤثراً يتحكم بصورة كبيرة في نتائج الفرق وترتيبها.

وأضاف: فريق الإمارات يعد المرشح الأول للصعود في رأيي، فلم تحدث تغييرات تذكر في الفريق، تقريباً هناك لاعب واحد فقط سيدخل على التشكيلة بدلاً من عبدالله علي المنتقل إلى دبا الفجيرة، أما بالنسبة لبقية اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق في الموسم الماضي، فكلهم يتواجدون في الفريق، وعندما ننظر لبقية الفرق، كلها أجرت عمليات تغيير وإن كانت محدودة في بعضها، لهذا أعتقد أن الإمارات مرشح للحصول على المركز الأول في اعتقادي لجملة أسباب أبرزها الإمكانات والخبرة ونوعية اللاعبين والاستقرار.

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وأفاد الدوخي أن دبا الفجيرة يبقى مرشحاً بقوة أيضاً للصعود، خاصة بعد تعاقده مع المدرب طارق السيد الذي قاده للصعود مرتين من قبل، وأوضح: جدد دبا الفجيرة لمجموعة من لاعبيه وكلهم من عناصر الخبرة، واستعان بمجموعة من خارج النادي لاتقل خبرة عن الموجودين، وأتوقع أن يستفيد الفريق من درس العام الماضي، كما أن وجود جمعة العبدولي بخبرته الكبيرة وإجادته إبعاد الضغوط عن لاعبيه واستخدام أسلوب الحرب النفسية من خلال التصريحات قد يكون من العوامل التي تعزز حظوظ النواخذة.

وعن دبا الحصن، قال: إنه مرشح للمنافسة أيضاً، مشيراً إلى أنه أبقى على عناصر مهمة كما أضاف مجموعة جيدة على رأسها المربوعي أفضل مهاجم في دوري الهواة.

وقال الدوخي: إن الحمرية يعد فريقاً مدججاً بالنجوم، لافتاً إلى أن بقاء المدرب الغرايري للموسم الثاني على التوالي سيكون في مصلحة الفريق، كما أشاد برؤية إدارة البطائح التي جددت لأكثر من 90% من اللاعبين، كما أكد أن العروبة يبقى دائماً مرشحاً، كما توقع أن يظهر الذيد بشكل مغاير عن السنوات الأخيرة ممتدحاً انتداباته.

وعن مصفوت، قال: إنه أصبح من الفرق صاحبة الوزن والثقل والخبرة بالدوري، وبالتالي سيعرف كيف يجد لنفسه مكاناً في المقدمة، كما أشاد بإدارة العربي التي قال: إن نجاحها في التجديد لأكثر من 17 لاعباً، وهو ما يؤكد واقعيتها وخبرتها، كذلك أكد أن العربي مرشح بقوة لتقديم مستويات جيدة، ودعا بالمقابل نادي التعاون لأن يرفع سقف طموحاته، خاصة وأن الفريق مؤهل للمنافسة ليس فقط على مركز جيد؛ بل إنه قادر على الصعود، كما أكد أن مسافي يقوده مدرب جيد، وقد انتدب لاعبين من أصحاب التجارب مما يعزز إمكانية ظهوره بمستوى مميز، وإنهاء الدوري في مركز متقدم، متوقعاً أن يشكل خطورة على أحلام وطموحات المرشحين.

وعن فريقي كواترو والفلاح، قال: «لا نعلم حتى الآن إن كانا سيشاركان في الدوري أم لا، لكن في حال شاركا فقد يقلبان الطاولة على التوقعات؛ لأنهما يملكان إمكانات مادية جيدة».