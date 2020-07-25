شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سباقات أمريكا للفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة العالم لفورمولا 1 عدم إقامة سباقات الجائزة الكبرى في الأمريكتين (الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وكندا هذا العام).
وأكد المنظمون «بعد مناقشات طويلة وبالتعاون الوثيق مع شركائنا، ونظرا للطبيعة المتغيرة جداً للوضع على جبهة جائحة كوفيد-19، لن يكون من الممكن التسابق في البرازيل، الولايات المتحدة، المكسيك وكندا هذا الموسم».
وشدد المنظمون على أن الهدف لا يزال تنظيم ما بين 15 الى 18 سباقاً على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وأقيم بالفعل ثلاثة سباقات منذ استئناف المنافسات مطلع الشهر الحالي، حيث كانت البداية في النمسا بسباقين على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ، قبل الانتقال إلى المجر على حلبة هنغارورينغ.
وأشار المنظمون إلى إدخال ثلاثة سباقات أوروبية جديدة على الروزنامة، حيث سيقام سباق في ألمانيا وآخر في البرتغال وفي إميليا رومانيا الإيطالية.
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