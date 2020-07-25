شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي 12 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة، أن موسم 2020-2021 سينطلق في 12 سبتمبر/أيلول المقبل، وستقام مباريات الجولة الأخيرة في 23 مايو/أيار 2021.
وتأخر انطلاق الموسم الجديد الذي كان من المقرر أن ينطلق في الثامن من أغسطس/آب، هذا العام، عقب توقف الدوري الممتاز موسم 2019-2020 لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة «كوفيد 19».
وسينتهي الموسم الحالي بإقامة مباريات الجولة الأخيرة للدوري غداً الأحد، لتحصل الأندية على نحو سبعة أسابيع للاستعداد للموسم الجديد. ومع ذلك لا تزال هناك أندية تنافس في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وستحصل على فترة أقل للاستعداد في حال استمرارها في مراحل خروج المغلوب في البطولتين، حيث سيقام نهائي البطولتين في 23 و21 أغسطس/آب المقبل، على الترتيب.
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