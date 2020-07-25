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داليتش مستمر مع كرواتيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تمديد عقد المدرب زلاتكو داليتش الذي قاد المنتخب الوطني إلى مركز الوصيف في نهائيات كأس العالم 2018، حتى النسخة المقبلة من مونديال 2022.

وأفاد الاتحاد في بيان أن عقد المدرب كان ينتهي هذا الصيف، لكن «بالنسبة لنا، لم يكن هناك من شك حول من سيقود المنتخب حتى كأس أوروبا» التي كانت مقررة هذا الصيف، وتم تأجيلها حتى صيف 2021 بسبب انتشار وباء .

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