«كواترو» يكرم محمود شرف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل مركز كواترو الرياضي في عجمان بالزميل محمود شرف الصحفي بالقسم الرياضي بجريدة الخليج، بمناسبة عودته إلى جمهورية مصر العربية، بعد انتهاء فترة خدمته بالمؤسسة. وأشاد عبدالرسول عبدالله مدير مركز كواترو وموقع سبورت فور أول، بجهود محمود شرف في أنشطة المركز الرياضية ومختلف الأنشطة الرياضية في دولة الإمارات على مستوى سباقات الخيول والهجن والصيد بالصقور والرماية وأندية أصحاب الهمم، كما أشاد عبدالرسول بدور الإعلام في الارتقاء بالعمل الرياضي، من خلال التغطية المخلصة والمميزة لمختلف الأحداث والبطولات، مؤكداً أن الإعلام الرياضي يشكل ركناً أساسياً من أركان نجاح القطاع الرياضي، وتمنى باسم مركز كواترو وكافة الرياضيين للزميل محمود شرف الصحة والتوفيق والسداد في الفترة القادمة من حياته.

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