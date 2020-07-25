شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يضم مايد الزعابي من كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”
أعلن نادي الذيد عن تعاقده مع اللاعب مايد عبيد الزعابي نجم منتخب الشباب ولاعب اتحاد كلباء على سبيل الإعارة لموسم واحد، وأمس تم توقيع عقد انضمام اللاعب بحضور إدارة نادي الذيد التي أعربت عن شكرها لنادي كلباء على التعاون المثمر بين الناديين.
يذكر أن الذيد افتتح باكورة تعاقداته الصيفية للموسم الكروي الجديد بضم الثلاثي عدنان حسين قادماً من حتا، ومحمد عبيد العبدولي قادماً من الجزيرة، بالإضافة إلى البرازيلي أديلسون فيريرا محترف دبا الفجيرة السابق.
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