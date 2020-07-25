شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة منزل فابينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام بريطانية، إن منزل لاعب وسط ليفربول البرازيلي فابينيو، تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاماً.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاماً) وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، ثم عُثر على السيارة لاحقاً في مدينة ويجان.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة منزل فابينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.