سرقة منزل فابينيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام بريطانية، إن منزل لاعب وسط ليفربول البرازيلي فابينيو، تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاماً) وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، ثم عُثر على السيارة لاحقاً في مدينة ويجان.