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سرقة منزل فابينيو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام بريطانية، إن منزل لاعب وسط البرازيلي فابينيو، تعرض للسرقة في الوقت الذي شارك فيه اللاعب في احتفالات فريقه بالفوز بلقب الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاماً) وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة، ثم عُثر على السيارة لاحقاً في مدينة ويجان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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