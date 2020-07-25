شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يضم سوتشيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وست هام يونايتد الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط التشيكي توماش سوتشيك بشكل نهائي من سلافيا براج لمدة أربعة أعوام بعد فترة استعارة ناجحة. وسجل سوتشيك، الذي انضم إلى وست هام في يناير/ كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة، ثلاثة أهداف في الدوري هذا الشهر لينجح فريق المدرب ديفيد مويز في ضمان البقاء في الدوري الممتاز قبل جولة واحدة على النهاية.

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