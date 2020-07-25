شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يواصل تدريباته في العين بحماس كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم
تابع منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تدريباته في المعسكر الذي يقيمه حالياً في العين، وهو الأول تحت قيادة المدرب الكولومبي خورحي لويس بينتو، وسط أجواء حماسية، ورغبة كبيرة لدى اللاعبين بتقديم أنفسهم بشكل جيد للجهاز الفني الجديد قبل خوض تصفيات مونديال 2022 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويختتم معسكر العين بعد غد الاثنين، قبل الاستعداد لبدء المرحلة الثانية، والتي تشمل إقامة معسكر خارجي في البوسنة من الأول حتى 23 أغسطس/آب المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين، كما أن هناك اتصالات تجري للقاء المنتخب الكويتي في المعسكر.
كما علم «الخليج الرياضي» أن النية تتجه لإقامة مباراة ودية واحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وليس مباراتين كما أعلن سابقاً؛ ذلك أن اللقاء الثاني كان حدد يوم الثامن من سبتمبر/أيلول مع طاجكستان، في حين ينطلق دوري الخليج العربي في 9 سبتمبر.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني في معسكر العين 28 لاعباً؛ هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، عادل الحوسني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، يوسف جابر، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، أحمد برمان، علي سالمين، علي صالح، عبد الله رمضان، بندر الإحبابي، خلفان مبارك، عمر عبد الرحمن، كايو كانيدو، فابيو ليما، علي مبخوت، أحمد خليل وسبيستيان تيجالي.
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