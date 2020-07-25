«الأبيض» يواصل تدريباته في العين بحماس كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم



تابع منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تدريباته في المعسكر الذي يقيمه حالياً في العين، وهو الأول تحت قيادة المدرب الكولومبي خورحي لويس بينتو، وسط أجواء حماسية، ورغبة كبيرة لدى اللاعبين بتقديم أنفسهم بشكل جيد للجهاز الفني الجديد قبل خوض تصفيات مونديال 2022 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويختتم معسكر العين بعد غد الاثنين، قبل الاستعداد لبدء المرحلة الثانية، والتي تشمل إقامة معسكر خارجي في البوسنة من الأول حتى 23 أغسطس/آب المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين، كما أن هناك اتصالات تجري للقاء المنتخب الكويتي في المعسكر.

كما علم «الخليج الرياضي» أن النية تتجه لإقامة مباراة ودية واحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وليس مباراتين كما أعلن سابقاً؛ ذلك أن اللقاء الثاني كان حدد يوم الثامن من سبتمبر/أيلول مع طاجكستان، في حين ينطلق دوري الخليج العربي في 9 سبتمبر.