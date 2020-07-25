مصير غامض لكارتابيا مع شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



كان كافياً أن يضع الأرجنتيبني فرديريكو كارتابيا قلبين أزرقين؛ ليثير خوف جماهير شباب الأهلي التي كانت ترغب بتجديد «الفرسان» عقد اللاعب الذي أبدى حضوراً فنياً جيداً ومهارات عالية؛ عندما لعب مع الفريق في الموسم الملغى قادماً من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.

وعلى الرغم من أن القلبين اللذين وضعهما كارتابيا عبر حسابه الشخصي في «تويتر» هما لفتة تضامن منه تجاه فريقه لاكورونا العريق الذي هبط إلى الدرجة الثانية في إسبانيا، فإن المعلومات تؤكد أن ما حكي سابقاً عن تجديد «الفرسان» لعقد اللاعب غير دقيق.

وكان كارتابيا أكد في يونيو/حزيران الماضي أنه عائد إلى شباب الأهلي؛ لكن «الفرسان» لم يعلن عن ذلك رسمياً شأنه شأن صفقات التجديد التي أبرمت مؤخراً من دون أي إشارة من النادي على موقعه وحساباته في وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت الوحيدة بين الأندية الأخرى التي لم تنشر أي شيء عن الفحوصات الطبية للاعبين والتدريبات، وهو أمر لم يتعود عليه الجمهور من أحد أكبر أندية الكرة الإماراتية.

ومنذ العودة إلى التدريبات في 11 يوليو/ تموز الحالي، يغيب كارتابيا، وهو ما يشير إلى أن التجديد لم يتم، ولاسيما أن ديبورتيفو لاكورونا كان يغالي أصلاً في طلباته المادية، وربما تصبح الأمور أسهل في المفاوضات؛ بعد هبوطه إلى الدرجة الثالثة.