دبا الفجيرة يكتفي بمعسكر داخلي ويؤجل بدء تحضيراته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أرجأ دبا الفجيرة تجمع الفريق الأول للكرة الذي كان مقرراً له يوم السبت إلى الثالث من أغسطس/آب المقبل، على أن تسبقه إجراءات الفحوص الطبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وبالفعل باشر النادي أعمال التجهيز لبدء إعداد مثالي عبر تركيب بوابة التعقيم الذاتي، وتجهيز أكثر من غرفة لتبديل الملابس، وفي نفس السياق قامت الإدارة بالترتيب لمعسكر إعداد داخلي.

وأكد جمعة حمدان العبدولي، مدير فريق الكرة، أن تأخير انطلاقة موسم أندية الدرجة الأولى من 11 سبتمبر/أيلول إلى 25 من ذات الشهر حتمت عليهم تأخير بداية التجمع إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، لافتاً إلى أن هذه الفترة تعتبر كافية لمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة قضاء العيد مع أسرهم وعوائلهم، وأشار العبدولي إلى أن المدرب طارق السيد سيكون حاضراً منذ اليوم الأول لبدء التدريبات، خاصة أن تركيزهم ينصب على إعداد فريق قوي يكون على قدر تحديات الموسم الجديد واستحقاقاته والعودة مجدداً لمصاف دوري الخليج العربي.